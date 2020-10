Charlize Theron e le altre: i tutorial per imparare a farcela da sole

Una sorta di "pride" tutto al femminile. Una serie di racconti e testimonianze da tante donne diverse per storia personale, età e professione per ispirare le altre e incoraggiarle a farsi valere. Da star, attrici e super top come Charlize Theron e Cara Delevingne, alla professoressa Marina Cavazzana, pioniera nella terapia genica: un insieme di ritratti di donne eccezionali e impegnate , accomunate dal coraggio , dalla volontà di autoaffermazione, dall'orgoglio. Trae spunto da tutto questo il progetto “Dior Stands With Women” - #diorchinup.

Pamela Tulizo, fotografa di origini congolesi. Già vincitrice dell’edizione 2020 del premio “Dior Photography and Visual Arts Prize for Young Talents” continua ad avere una ricca carriera fuori dal comune

Li Bingbing, tra le più importanti attrici cinesi. Ha anche brillato per il suo impegno con la sua Fondazione “L.O.V.E Responsible Life”, per la difesa del pianeta, e il suo ruolo da Ambasciatrice nel programma UNEP delle Nazioni Unite

Paloma Elsesser, già top model per i brand più prestigiosi, sta usando ora la sua visibilità e la sua fama per far sentire la sua voce come donna nera orgogliosamente “curvy”

Leyna Bloom, attrice, ballerina e modella. Una donna transgender di colore che brandisce la sua identità come un manifesto per la libertà

Yalitza Aparicio, attrice di fama mondiale grazie al ruolo di Cleo in “Roma” di Alfonso Cuaròn. È anche Ambasciatrice di buona volontà dell’Unesco per le popolazioni indigene

ECCEZIONALI, COME TUTTE - Traendo ispirazione dalla propria storia, costellata da donne eccezionali e capaci di prendere in mano le redini del proprio destino, la maison presenta così una serie di brevi video online con protagoniste di eccezione. Appassionate e dedite alla propria causa, tutte si sono impegnate a lasciare un segno, mosse dallo spirito di voler condividere con orgoglio il proprio percorso, fungendo così da esempio alle donne di tutto il mondo. È con loro e grazie a loro che Dior sceglie di celebrare la femminilità. Che siano scrittrici, attrici, ballerine o scienziate, sconosciute al grande pubblico o famose a livello internazionale, hanno tutte accettato di svelare un lato della propria vita e di raccontare gli eventi più importanti del proprio percorso di formazione, che le hanno fatte diventare le donne che sono oggi. L'iniziativa è anche l'occasione per il brand di incrementare il proprio impegno nei confronti di CTAOP (Charlize Theron Africa Outreach Project), associazione fondata da Charlize Theron nel 2007 a sostegno di una rete di organizzazioni benefiche che lavorano per aiutare i giovani dell'Africa Subsaharina a mantenersi in salute e a far sì che raggiungano il proprio potenziale.