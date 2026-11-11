Perché farsi crescere i baffi a novembre fa bene agli uomini

Il nome del progetto deriva dall'unione tra i termini moustache, baffi in inglese, e november. Nato come scherzo goliardico tra un gruppo di amici, della gestione di Movember si occupa la fondazione omonima, attraverso il sito movember.com. Obiettivo dichiarato, cambiare "il volto della salute dell'uomo su scala globale", concentrandosi, in particolare sulla promozione di eventi a sostegno della lotta contro il tumore della prostata ma anche disturbi depressivi, salute mentale e prevenzione del suicidio. Dal 2012 Movember è stata inserita dal Global Journal tra le cento più importanti Ong del mondo.