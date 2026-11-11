UN INTENTO BENEFICO

Perché farsi crescere i baffi a novembre fa bene agli uomini

Per tutto il mese, "Movember", il progetto di sensibilizzazione che si propone di cambiare il volto alla salute maschile e promuovere la prevenzione

11 Nov 2026 - 11:46
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I baffi di Leonardo DiCaprio © IPA

I baffi di Leonardo DiCaprio © IPA

Farsi crescere i baffi per una buona causa.  Il mese di novembre segna anche il ritorno di un'iniziativa che sembra un vezzo beauty ma che in realtà vuole sensibilizzare, raccogliere fondi, diffondere consapevolezza. Si chiama, infatti, Movember l'evento annuale che si svolge nell'arco di queste settimane per favorire la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie maschili. 

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Perché farsi crescere i baffi a novembre

 Il nome del progetto deriva dall'unione tra i termini moustache, baffi in inglese, e november. Nato come scherzo goliardico tra un gruppo di amici, della gestione di Movember si occupa la fondazione omonima, attraverso il sito movember.com. Obiettivo dichiarato, cambiare "il volto della salute dell'uomo su scala globale", concentrandosi, in particolare sulla promozione di eventi a sostegno della lotta contro il tumore della prostata ma anche disturbi depressivi, salute mentale e prevenzione del suicidio. Dal 2012 Movember è stata inserita dal Global Journal tra le cento più importanti Ong del mondo

© Afp

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Johnny Depp, Henry Cavill e Milo Ventimiglia

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