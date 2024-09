90 anni Sophia Loren: come mettere l'eyeliner per occhi come i suoi

Figlia di un'insegnante di pianoforte e di un immobiliarista, Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone è nata a Roma nel 1934. Sua madre, Romilda Villani, aveva vinto nel 1932 un concorso per andare a Hollywood come sosia e controfigura di Greta Garbo ma rinunciò per la forte opposizione dei suoi genitori. L'infanzia e l'adolescenza trascorse a Pozzuoli, segnate da una condizione economica precaria. A dare una chance fortunata alla giovane futura diva è stato il premio in denaro ricevuto per aver vinto il suo primo concorso di bellezza a quindici anni, che le consentì di poter far ritorno nella Capitale. Seguirono altri concorsi di bellezza, la partecipazione a Miss Italia nel 1950 (dove si aggiudicò la fascia di Miss Eleganza), le pose nei fotoromanzi e i primi ruoli marginali in diverse pellicole cinematografiche, che a poco a poco le portarono visibilità. La svolta arrivò nel 1951, dall'incontrò con il produttore Carlo Ponti, che in seguito la sposò. La capacità di spaziare dal drammatico al comico, la forte personalità e la fresca esuberanza, un temperamento sensibile e versatile. Tutto il resto è storia, anzi, mito: i film con i registi più importanti e gli attori che hanno segnato il Novecento e oltre, i riconosciuti meriti artistici e professionali che le hanno portato due premi Oscar e altri innumerevoli e prestigiosi riconoscimenti.