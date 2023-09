Ambiente, prima campagna oceanografica italiana al Polo Nord

La microfauna

"È stato emozionante raggiungere i 90° N e avere avuto la possibilità di raccogliere campioni unici per ricostruire il puzzle del funzionamento dell’ambiente marino artico", racconta Maurizio Azzaro. "Il sistema Artico, infatti, è in rapido cambiamento e la conoscenza del ruolo dei microbi, ad esempio, è ancora tutta da approfondire. Il progetto prevede anche lo studio delle microplastiche presenti per capire quanto l'Oceano artico sia compromesso da questa minaccia globale. Grazie a questo progetto avremo modo in sostanza di capire come funziona il sistema Artico per sviluppare politiche che ne consentono una gestione efficace".