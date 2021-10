G20, Cmcc: ondate di calore 10 volte più lunghe al 2050

Istockphoto

"Le ondate di calore potrebbero durare almeno dieci volte più a lungo in tutti i paesi del G20 entro il 2050, e in Argentina, Brasile e Indonesia oltre 60 volte più a lungo. In Europa, le morti per caldo estremo potrebbero aumentare da 2.700 all'anno a 90.000 ogni anno entro il 2100 su un percorso ad alte emissioni". Lo ha reso noto la fondazione Cmcc nell'Atlante dei rischi climatici del G20.