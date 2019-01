La #10YearsChallenge degli ambientalisti: il risultato non è positivo

La #10YearsChallenge ha "contagiato" anche gli ambientalisti, ma il risultato non è positivo. Tutt'altro. Le immagini postate dal Wwf e da Greenpeace mostrano i cambiamenti subiti dalla natura del nostro Pianeta, dal clima alle specie simbolo. Sono tre, in particolare, le specie animali più minacciate dall'estinzione a causa della caccia, del bracconaggio e della deforestazione: elefanti africani, rinoceronti e leoni. "Questa #10yearschallenge mostra che l’uomo ha distrutto tantissima natura, ma che siamo ancora in tempo per vincere la sfida contro l’estinzione", scrive il Wwf.