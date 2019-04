Disboscamento, sparita nel 2018 una foresta grande come la Grecia

Nel 2018 sono spariti 12 milioni di ettari di foresta tropicale : una superficie grande come la Grecia, a un ritmo di 30 campi da calcio al minuto. Lo rivela il rapporto del Global Forest Watch , think tank sulla deforestazione dell' Università del Maryland . Si tratta della quarta maggiore perdita di foresta tropicale dal 2001 , da quando sono disponibili i dati dei satelliti. La perdita maggiore si è verificata in Brasile : circa un quarto del totale.

L'anno record è stato il 2016, a causa del fenomeno climatico conosciuto col nome di El Niño e dei maxi incendi in Brasile e Indonesia. Le cause principali della deforestazione sono gli allevamenti industriali e l'agricoltura intensiva (olio di palma in Asia e Africa, soia e biocarburanti in Sudamerica).



Una quarto della perdita di foresta tropicale nel 2018 si è avuto in Brasile. Seguono Repubblica Democratica del Congo e Indonesia, con un 10% a testa. Un pesante disboscamento si è registrato anche in Malesia e Madagascar: nel 2018 quest'ultimo ha perso il 2% della sua macchia tropicale.



Il rapporto di Global Forest Watch indica anche la perdita di foresta vergine, quella mai toccata dall'uomo: nel 2018 è stata di 3,6 milioni di ettari, l'equivalente del Belgio. Ancora una volta è il Brasile a risultare il Paese più colpito, con un terzo della perdita totale, seguito da Repubblica Democratica del Congo, Indonesia, Colombia e Bolivia.