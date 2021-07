Clima, Ue: carbon tax su import prodotti più inquinanti

Una tassa sul contenuto di CO2 dei prodotti dei settori a più alte emissioni per tutelare l'industria europea dalla concorrenza di economie con norme sul clima meno stringenti. E' la proposta presente nel pacchetto clima della Commissione Ue. Il meccanismo dovrebbe essere operativo dal 2026 e riguardare settori come ferro e acciaio, cemento, elettricità, alluminio e fertilizzanti. Il prezzo della CO2 sarà allineato a quello del mercato del carbonio Ue-Ets.

Riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2030 - Il prezzo della CO2 sarà allineato a quello del mercato del carbonio Ue-Ets. I settori dell'industria e dell'energia coperti dal mercato Ue del carbonio (Ets) dovranno aumentare lo sforzo di riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2030 portandolo dal 43 al 61% rispetto al 2005. Oggi i settori Ets hanno già raggiunto una riduzione del 40%, spiegano esperti della Commissione, e senza interventi supererebbero il 50%.

Il compito di una generazione - La rivoluzione verde "è il nostro compito generazionale, che ci deve unire e incoraggiare. Non si tratta solo di assicurare il benessere della nostra generazione, ma anche quella dei nostri figli e nipoti. Non c'è un compito più grande e più nobile di questo e l'Europa è pronta a guidare". Così la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, presentando il pacchetto climatico.

"Dobbiamo mettere un prezzo al carbonio" - "Non c'è tempo da perdere. La gente muore nel nord-ovest del Canada" per le alte temperature. "In Siberia ci sono oltre 35 gradi. L'Europa centrale è oltre i 40 gradi. E' difficile, è duro, ma è anche un obbligo. Dobbiamo mettere un prezzo al carbonio e dare un premio a chi decarbonizza, e questo è quanto facciamo". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans presentando il pacchetto sul clima.

I rischi per la popolazione con il riscaldamento globale - Se il riscaldamento globale proseguirà con il ritmo attuale, entro la fine del secolo 8 miliardi di persone nel mondo, cioè il 90% della popolazione, saranno a rischio di malaria e dengue. Lo indica uno studio coordinato dalla London School of Hygiene and Tropical Medicine, secondo cui il fenomeno riguarderà anche l'Europa, Italia compresa.

Gli scenari previsti - I ricercatori hanno elaborato diversi scenari utilizzando modelli matematici che tenevano conto sia delle proiezioni sulle temperature medie, sia di quelle relative all'andamento della popolazione. Per la malaria lo scenario peggiore ha stimato un totale di 8,4 miliardi di persone a rischio nel 2078, l'89,3% della popolazione mondiale stimata per quell'anno intorno ai 9,4 miliardi. Per la dengue invece nel 2080 le persone a rischio potranno essere 8,5 miliardi, mentre ora sono 3,8 miliardi.