Bill Gates compra lo yacht eco-friendly da 112 metri: alimentato a idrogeno, costa 600 milioni

Uno yacht ecosostenibile da 600 milioni di euro. Sebbene nella classifica di Forbes sia scivolato al terzo posto tra gli uomini più ricchi del mondo, per il suo primo natante di proprietà, Bill Gates non ha voluto badare a spese. Ha badato invece all'ambiente, tema sul quale è da sempre in prima linea, e al problema delle emissioni che certi lussuosi giganti del mare inevitabilmente producono. Non il suo: ecco Aqua, un modello futuristico di yacht alimentato ad idrogeno: presentato a Monaco, sarà pronto nel 2024.

In molti resteranno colpiti dal lusso delle dinette, delle cabine, dalla piscina, sauna e palestra, dalla cascata esterna e dalla sala yoga. Quattro cabine ospiti, due cabine VIP e un padiglione proprietario, più gli alloggi per 31 membri dell' equipaggio e del capitano. Ma la rivoluzione di questa imbarcazione sta nella stiva: due serbatoi sigillati sotto vuoto da 28 tonnellate vengono raffreddati a -253° e riempiti con idrogeno liquido, in grado di alimentare l’imbarcazione, riversando poi in mare semplicemente acqua. Dunque con i suoi 112 metri di lunghezza, Aqua sarà il primo yacht completamente sostenibile: per l'ambiente, certo, ma non per le tasche di chiunque non abbia fondato un colosso informatico.