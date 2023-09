Von der Leyen sul futuro dell'agricoltura Ue: "Vogliamo avviare un dialogo strategico"

Dobbiamo lavorare insieme agli uomini e alle donne del settore per affrontare queste nuove sfide. È l'unico modo per garantire l'approvvigionamento di cibo per il futuro. Abbiamo bisogno di più dialogo e meno polarizzazione." Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione all'Eurocamera del 13 settembre. "Per questo vogliamo avviare un dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura nell'Ue. Sono e resto convinta che l'agricoltura e la protezione del mondo naturale possano andare di pari passo", ha aggiunto.

"Cibo sano fondamento della nostra politica agricola" - "La sicurezza alimentare, in armonia con la natura, rimane un compito essenziale. Vorrei cogliere l'occasione per esprimere il mio apprezzamento ai nostri agricoltori, ringraziandoli per averci fornito cibo giorno dopo giorno. Per noi in Europa, questo compito dell'agricoltura - produrre cibo sano - è il fondamento della politica agricola", ha sottolineato inoltre la presidente della Commissione europea.

"Anche l'autosufficienza alimentare è importante per noi. Non è sempre un compito facile, poiché le conseguenze dell'aggressione russa all'Ucraina, i cambiamenti climatici che portano siccità, incendi boschivi e inondazioni e i nuovi obblighi hanno un impatto crescente sul lavoro e sul reddito degli agricoltori", ha dichiarato von der Leyen.