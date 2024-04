Commercio agroalimentare Ue, surplus record per il 2023

Questo saldo positivo è dovuto principalmente al mantenimento di prezzi elevati per i prodotti di esportazione dell'Ue e al calo dei prezzi mondiali dei prodotti importati. I principali motori delle esportazioni europee sono stati i preparati di cereali, i prodotti lattiero-caseari e il vino.

Per quanto riguarda le importazioni, l'Ue continua a registrare un deficit commerciale in alcune categorie di prodotti come semi oleosi e colture proteiche, frutta e noci e caffè, tè, cacao e spezie. Grazie alla sua rinomata qualità, alla competitività e all'alto livello di diversificazione, l'Unione europea rimane il primo operatore commerciale mondiale di prodotti agroalimentari.

Esportazioni Le esportazioni agroalimentari dell'Ue hanno raggiunto 228,6 miliardi di euro nel 2023. L'Unione commercia con un gran numero di Paesi: il Regno Unito è la prima destinazione con il 22% del totale (51,3 miliardi di euro). Gli Stati Uniti registrano il secondo posto, anche se le esportazioni sono in leggero calo, in particolare per le bevande alcoliche e i liquori. La Cina rimane la terza destinazione, assorbendo il 6% di tutto il valore delle esportazioni agroalimentari Ue. Tuttavia, le esportazioni di carni suine in Cina sono diminuite del 29% nell'ultimo anno. In aumento l'export verso Turchia (+683 milioni di euro, +7%) e Ucraina (+533 milioni di euro, +18%).

Nel complesso, il commercio agroalimentare dell'Ue è rimasto diversificato con un numero importante di Paesi partner.

Nel 2023, l'Ue ha esportato un'ampia varietà di prodotti. Le prime tre categorie sono state le preparazioni di cereali e i prodotti della macinazione, i prodotti lattiero-caseari e il vino. Preparati di frutta, noci e ortaggi hanno registrato il maggiore incremento in valore nel 2023, con 1,3 miliardi di euro (+12%) rispetto al 2022. Seguono le preparazioni di cereali e prodotti della macinazione (+1,2 miliardi di euro, +5%), dolciumi e cioccolato (+1,2 miliardi di euro, +12%).

Importazioni Le importazioni agroalimentari dell’Ue sono diminuite del 7% nel 2023, raggiungendo i 158,6 miliardi di euro. Questa evoluzione è legata a quella dei prezzi dei prodotti importati.

Il Brasile è rimasto la prima fonte di origine, rappresentando l’11% delle importazioni nel 2023. Secondo e stabile il Regno Unito. L’Ucraina è rimasta la terza fonte, con un valore di 11,8 miliardi di euro e il 7% delle importazioni Ue.

Tra le altre evoluzioni significative, il maggiore aumento delle importazioni è avvenuto dalla Turchia (+999 milioni di euro, +18%) seguita dall'Egitto (+566 milioni di euro, +41%). Altri cambiamenti sono stati osservati in Argentina (-2,3 miliardi di euro, -33%), Cina (-1,5 miliardi di euro, -15%) e Indonesia (-1,3 miliardi di euro, -19%).

Nel 2023, l'Ue ha continuato a importare principalmente tre categorie di prodotti, che rappresentavano il 40% del totale: frutta e noci, semi oleosi e colture proteiche, caffè, tè, cacao e spezie.

Queste categorie hanno un valore che si aggira tra 21 e 22 miliardi di euro, e rappresentano dal 13% al 14% delle importazioni Ue. I maggiori incrementi dell'ultimo anno sono stati relativi ai prodotti del tabacco (+1 miliardo di euro, +27%) e agli ortaggi (+793 milioni di euro, +16%).