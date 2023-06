Molise, urne aperte per le elezioni Regionali: chi sono i candidati

Il governatore uscente è Donato Toma (Forza Italia) che negli ultimi cinque anni ha guidato la maggioranza di centrodestra e che non è ricandidato. Sulle schede i molisani trovano 15 liste e 284 aspiranti alla carica di consigliere regionale a Palazzo D'Aimmo di Campobasso. Sono 20 i consiglieri da eleggere oltre al presidente. Le sezioni nei 136 comuni sono 393, una in meno rispetto a cinque anni fa.

Come si vota Per la carica di consigliere l'elettore può esprimere nelle righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome o il nome e il cognome del candidato o di due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di genere diverso della stessa lista, una donna e un uomo, pena l'annullamento della seconda preferenza.

Ciascun elettore può, a scelta, votare con modalità diverse. Prima ipotesi: si può votare solo per un candidato alla carica di presidente tracciando un segno sul relativo rettangolo o simbolo. In tale caso il voto si estende a favore della lista singola oppure a favore della coalizione di liste collegate al candidato alla presidenza. Seconda ipotesi: si può votare per un candidato alla carica di presidente, tracciando un segno sul relativo rettangolo o simbolo, e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno su una delle liste. Terza ipotesi: si può votare a favore solo di una lista. in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente ad essa collegato.