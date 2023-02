Elezioni regionali, Silvio Berlusconi: "Lazio e Lombardia strategiche per il centrodestra"

Rush finale in vista delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio in Lazio e Lombardia. In collegamento a "Mattino Cinque News" il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi spiega l'importanza del voto per la coalizione di centrodestra. "Dopo la vittoria alle elezioni politiche, è fondamentale prevalere in queste due regioni che sono il cuore economico e politico del paese. - dichiara il leader azzurro - Solo unendo l'azione politica nazionale con quella locale si potranno dare risposte efficaci su lavoro, energia, sanità, infrastrutture e assistenza agli anziani".

Sul bilancio dei primi cento giorni di governo Meloni, il presidente di Forza Italia rivendica i risultati su occupazione e welfare: "In pochi mesi di lavoro siamo riusciti a dare risposte concrete sugli incentivi alle assunzioni dei giovani e sull'aumento delle pensioni minime", dice Berlusconi che sul caso Cospito invita le forze politiche a non dividersi: "Contro la violenza anarchica serve unità".