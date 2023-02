Elezioni regionali in Lazio e Lombardia, organismi e compiti delle Regioni

Ogni Regione è un microcosmo in cui si approvano leggi, si discutono problemi, si prendono decisioni che influenzano la nostra vita di tutti i giorni. Ecco come si articolano i loro organismi, che il 12 e il 13 febbraio tutti gli elettori di Lombardia e Lazio sono chiamati a rinnovare recandosi alle urne per eleggere i nuovi Consigli regionali.

Differenza tra giunta e Consiglio regionale La giunta regionale, composta dagli assessori, è l'organo che governa l'intero territorio della Regione, come stabilisce l'articolo 121 della Costituzione, mentre il Consiglio è l’organo politico che ha il compito di discutere e approvare le leggi regionali a partire dalle sue competenze. I membri del Consiglio vengono eletti dai cittadini italiani senza vincolo di mandato, esattamente come i parlamentari. I componenti della giunta vengono nominati dal presidente della Regione, che li può scegliere sia tra i consiglieri sia tra i non eletti. La giunta, che non ha bisogno di ottenere la fiducia del Consiglio visto dal momento che viene nominata dal presidente, rimane in carica esattamente quanto il presidente e quindi, di norma, per i cinque anni di durata della legislatura regionale.

Elezione dei consiglieri regionali Il Consiglio del Lazio è composto da 50 consiglieri più il presidente della Regione, quello della Lombardia da 80 compreso il presidente. L'80% dei seggi viene assegnato con un meccanismo proporzionale in base ai voti ottenuti dai candidati iscritti nelle liste, che vengono presentate a livello circoscrizionale. Il 20% viene eletto con il premio di maggioranza suddivisa tra le liste collegate al candidato presidente vincente. Il Lazio è diviso in cinque circoscrizioni: Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e Città metropolitana di Roma. La Lombardia è divisa in 12 circoscrizioni: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese. Ognuna di esse assegna i seggi in proporzione alla popolazione residente. Ogni provincia ha almeno un consigliere.