Referendum su lavoro e cittadinanza, urne aperte: si vota anche lunedì

Urne aperte oggi in tutta Italia e lunedì fino alle 15, per i cinque referendum su lavoro e cittadinanza. Si vota anche in 13 comuni sopra i 15mila abitanti in cui i cittadini sono chiamati alle urne per scegliere al ballottaggio il proprio sindaco. Particolarmente significative sono le sfide che interessano Taranto e Matera, sia perché si tratta di due capoluoghi di provincia, sia per le implicazioni politiche a livello nazionale e regionale che comportano.