Elezioni, Meloni: "Tassa piatta per tutti" | Letta: "La Flat Tax aiuta solo i ricchi"

Se la Lega andrà al Governo, "continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto, proteggendo le aziende e le famiglie italiane". Lo ha detto Matteo Salvini, aggiungendo: "Io voglio cancellare la legge Fornero. Nel 2023 stime Cgil dicono che costa un miliardo e 300 milioni. Il Reddito di cittadinanza costa invece 9 miliardi. Si può risparmiare dando il diritto alla pensione per chi lavora da una vita e far lavorare i giovani. Proteggere saluti e lavoro per me vengono prima di tutto".