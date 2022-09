Elezioni, Tribunale di Milano respinge il ricorso della lista di Cappato

Per Cappato, che ha annunciato "un reclamo urgente e ricorsi a giurisdizioni internazionali", si è trattato di "una decisione insensata perché ci imputa di non avere provato l'esistenza delle firme, attribuendo a noi un dovere, la verifica delle firme, che è notoriamente in capo alla Corte d'Appello e non certo ai presentatori". In caso di vittoria, si rischiava di far slittare le elezioni a novembre.

La replica del responsabile legale della lista

- "La decisione arriva a cinque giorni dalle elezioni - ha dichiarato Virginia Fiume, co-presidente insieme a Cappato di Eumans, il movimento politico paneuropeo - ma dopo cinque anni da quando, nel 2017, il Parlamento aveva impegnato (entro 6 mesi!!) il governo a sperimentare la firma digitale per la presentazione delle liste. Un esperimento mai tentato da nessun governo ma non per questo scaduto come impegno". "L'esecutivo si era opposto al ricorso d'urgenza della lista Referendum e Democrazia avanzando l'impossibilità di posticipare il voto in caso di accoglimento del ricorso perché a ridosso della tornata elettorale", ha detto Marco Perduca, responsabile legale della lista, aggiungendo che "nessuna risposta era però mai arrivata dal 25 luglio quando abbiamo diffidato formalmente il governo per ottenere un decreto interpretativo". E ancora: "Il ricatto dello spostamento delle elezioni ha funzionato". La battaglia di Cappato e Eumans, si legge ancora nella nota, "per la firma digitale per le elezioni non si ferma" e "lo scaricabarile tra istituzioni farà scattare nuovi ricorsi interni e internazionali".