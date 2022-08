Elezioni, confermato lo stop alle liste Cappato e FN in Lombardia

L'ufficio elettorale della Cassazione ha confermato la ricusazione delle liste presentate in Lombardia per le elezioni del 25 settembre da Referendum e Democrazia di Marco Cappato e da Forza Nuova.

La ricusazione era già stata decisa nei giorni scorsi dai giudici della Corte d'Appello di Milano. Per quanto riguarda il caso di Referendum e Democrazia, la Cassazione ha fatto presente che il deposito delle firme digitali e non cartacee non è previsto dalle normative.