Elezioni, maxi "tapiro" alla sede Pd dopo la sconfitta

Un "tapiro d'oro" gigante si aggira per il centro di Roma. E' quello che l'inviato di

"Striscia la Notizia" Valerio Staffelli

Partito Democratico

elezioni del 25 settembre

Enrico Letta

ha consegnato davanti alla sede delsubito dopo la sconfitta alle. Destinatario del tapiro è il segretarioche ha mancato l'obiettivo di risollevare il partito e ha annunciato l'intenzione di non ricandidarsi come leader al prossimo congresso.

Montato su un furgoncino, il

tapiro in formato maxi

si è fatto strada tra la folla incuriosita e ha fatto il suo ingresso in via del Nazareno, sede nazionale del Pd. Qui l'inviato Staffelli ha più volte citofonato al segretario per recapitare l'omaggio senza tuttavia ricevere risposta. Naturale l'ironia del giornalista che si è domandato se dal partito non fossero già scappati tutti.