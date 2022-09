Letta: "Salvini difende l'Italia o la Russia? Inquietante" | Calenda: "Non farò un'alleanza con il Pd"

Nella campagna elettorale in vista del voto del 25 settembre, le sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina restano al centro del dibattito politico.

Salvini le ritiene deleterie per l'economia italiana e preme per uno scudo Ue e Letta attacca: "Inquietante che Putin e Salvini siano contro le sanzioni europee". Meloni: sfilarsi dagli alleati causerebbe problemi al nostro Paese. Calenda assicura che Azione non farà un'alleanza con i dem: "L'avrei fatta prima. Un governo di larga coalizione, questo voglio fare". Conte : "Con questi vertici del Pd non c'è possibilità di dialogo.