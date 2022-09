Elezioni, Calenda: "Draghi guida il Paese, noi giochiamo a racchettoni"

"Draghi è alla guida del Paese mentre noi giochiamo a racchettoni in campagna elettorale".

Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. "Non ho problemi a candidarmi come premier ma Draghi è più bravo. Non è una competizione, dobbiamo cercare di tenercelo stretto" e in ogni caso "che sia lui o meno non si può perdere il modo in cui si è lavorato", ha concluso Calenda.