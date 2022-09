Elezioni, dai timbri sbagliati al forfait dei presidenti di seggio: tutte le curiosità

A Napoli forfait massiccio dei presidenti, come a Roma. A Reggio Emilia atti di vandalismo con scritte No Vax. In Sardegna presentato il primo reclamo: ecco l'Italia al voto. Tutte le curiosità della giornata elettorale, punto per punto.

Palermo -

In alcuni seggi di Palermo sono stati distribuiti timbri con le date sbagliate, diverse sono risalenti al 2021 ed altre al 2018. Il timbro, che viene apposto accanto al bollo della sezione di competenza dell'elettore e serve ai presidenti di seggio e al personale addetto alle operazioni di voto per attestare appunto l'avvenuta votazione.

Roma -

Tra presidenti di seggio e scrutatori, circa 500 quelli a Roma mancavano all'appello alla vigilia delle elezioni politiche. Il numero, filtrato dall'ufficio elettorale di via Petroselli, era dato in crescita. Dopo l'ultima chiamata della Corte d'Appello, è scattata la caccia ai sostituti tra i dipendenti amministrativi: mille vigili pronti. Le sezioni elettorali nella Capitale sono in tutto 3.787.

Campania -

Sono cominciate alle 7 in tutta la Campania le operazioni di voto per eleggere 38 deputati e 18 senatori. Oltre 4 milioni e mezzo gli elettori chiamati alle urne in regione, con molte zone - cominciando da Napoli - colpite da violenti temporali che possono ridurre l'affluenza. Regolarmente costituiti gli 884 seggi di Napoli. Si sono concluse le operazioni di surroga dei presidenti di seggio che hanno rinunciato alla nomina. Sono stati sostituiti, complessivamente 170 presidenti su 884 seggi. Nelle scorse consultazioni elettorali (referendum di giugno) le surroghe sono state 85; alle comunali di ottobre 2021 erano state 282.

Reggio Emilia -

Atto di vandalismo alla scuola primaria Calvino di Reggio Emilia, sede di seggio elettorale, rivendicato e firmato dal movimento No Vax delle doppie V rosse. Con una bomboletta nel piazzale è stato scritto: "Elezione uguale frode". Poi hanno affisso quattro foto di politici nel mirino, dal ministro alla Salute Roberto Speranza ai presidenti di Regione Stefano Bonaccini (Emilia-Romagna), Giovanni Toti (Liguria) e Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia-Giulia), tutti imbrattati con scritte e svastiche naziste con lo slogan "Dittatura nazisanitaria". La scuola è stata ripulita in tempi record per consentire il regolare svolgimento delle votazioni. "Tutto questo è inaccettabile indipendentemente dalle idee di ognuno di noi", ha scritto su Facebook il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi, pubblicando le foto. "Nessuno potrà mai intimidire lo spirito libero, civile e democratico di Reggio Emilia e della sua storia".

Sud Sardegna -

L'ambientalista e attivista politico Angelo Cremone, protagonista in Sardegna di tante battaglie, ha presentato nel seggio elettorale di Portoscuso (nel Sulcis Iglesiente), sezione 6, un reclamo contro l'attuale legge elettorale. "Ho regolarmente votato ma ho presentato un reclamo - spiega Cremone, - protestando per questa legge elettorale che viola il mio diritto costituzionale di esprimere un voto diretto, libero e personale. E' incostituzionale e lesiva dei diritti politici del cittadino". "Inoltre - prosegue - protesto perché la legge elettorale vigente viola l'articolo 3 della Costituzione, discrimina i diritti di molte minoranze linguistiche non residenti in regioni a statuto speciale, in particolare per il mancato rispetto degli art. 3, 6, 48, 51, 56 e 58 della Costituzione".