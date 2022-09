Elezioni, chiamati al voto 51 milioni di italiani: urne aperte dalle 7 alle 23, pericolo astensionismo

Gli occhi del mondo, non solo quelli dei paesi europei, sono puntati sull'esito di queste elezioni che cadono nel mezzo di una crisi internazionale senza precedenti. Sono quasi 51 milioni i cittadini chiamati alle urne: oltre 46 in Italia , più di 4 all'estero (che hanno già espresso la loro preferenza) . La città che vanta il maggior numero di aventi diritto è Roma: circa 2 milioni , il comune più piccolo è Rocca de Giorgi , in provincia di Pavia, con 25 elettori . Per quanto riguarda le Regioni, il primato spetta alla Lombardia con oltre 7 milioni di votanti .

Dopo una campagna elettorale breve (ma intensa), portata avanti per la prima volta d'estate, tutto (o quasi) si è fermato nel tradizionale giorno di silenzio elettorale in cui, dopo diversi comizi in piazza e in tv e polemiche sui social, i cittadini si sono potuti fermare per qualche ora e scegliere la preferenza da esprimere alle urne. Nessun intervento pubblico, come previsto dalla legge. Ma sui social, ad animare il giorno della pausa prima del voto, sono stati la Lega e Fratelli d'Italia che hanno acceso l'ultima polemica con il partito democratico:durante l'evento di chiusura del Pd a Piazza del Popolo non è stata digerita dagli esponenti del centrodestra., sul suo account su Instagram,, ricordando che il Pd ha aperto questa campagna elettorale "". Poi, ha aggiunto Salvini, si è chiusa con "un flop in Piazza del Popolo davanti a una bandiera dell'Unione sovietica. Il vessillo comunista è finalmente una piccola grande verità: ricorda a tutti qual è stato l'unico partito ad aver incassato dei rubli insanguinati, altro che ingerenze russe nel 2022". Ad unirsi alle polemiche anche Fratelli d'Italia. Il capogruppo alla Camera,, ha chiesto al coordinatore regionale dem, Bruno Astorre,

Nessuna replica dal Pd -

i disertori dei seggi furono il 27%

del corpo elettorale

Il segretario del Pd Enrico Letta non ha risposto alle polemiche sollevate dal centrodestra e, intervistato dal quotidiano spagnolo El Mundo ha ribadito come "il progetto fiscale del centro-destra sia pericoloso". Poi, più tardi, sempre Matteo Salvini, sempre in rete, ha pubblicati alcuni tweet in cui illustra le modalità di voto. Lo stesso fa il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi: "L'unica arma per cambiare le cose è la scheda elettorale. Si vota solo domani, dalle 7 alle 23. Porta al seggio con te un documento d’identità valido e la tessera elettorale. Si vota - conclude il Cavaliere - solo facendo una X sul simbolo di Forza Italia!". Sul fronte opposto, a sinistra si registrano nuove prove di dialogo con i Cinquestelle: il deputato uscente di Leu, Stefano Fassina, annuncia di essere pronto a votare per Conte. Intanto, tiene banco la grande vera incognita sul voto, quella dell'affluenza alle urne. Tanti si chiedono se questa volta "il partito del non voto" possa risultare il primo per percentuale tra gli elettori italiani. Alle scorse politiche non fu così:, mentre quello che risultò essere il primo partito, il Movimento Cinque Stelle, raggiunse quota 32%.