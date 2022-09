Da Mattarella a Draghi, da Conte a Letta: gli occhi sui seggi di Roma

I seggi delle cariche istituzionali -

Il capo dello Statoè atteso a, mentre ilvarcherà le porte del liceo romano Mameli. La presidente del Senatosarà invece a(alle 12 circa al seggio allestito nella sede della scuola materna comunale di via IV novembre). E ha scelto il capoluogo lucano avvalendosi della regola che permette ai candidati di votare nel luogo in cui corrono alle elezioni, anche se residenti altrove. Il presidente della Camera(non ricandidato dal M5s per la regola dei due mandati) voterà nella sua città,, presso l'Istituto Della Valle a Posillipo.

Molti leader voteranno nella Capitale -

Calenda e Renzi

Peril seggio è quello, mentre il coordinatore azzurrosi recherà a. E il capoluogo lombardo è anche la città dove voteranno. Vive e voteràinvece la leader di FdI, che alle 11 andrà al seggio della Scuola Vittorio Bachelet. Romano anche il voto per il segretario del Pd: il quartiere è quello die l'appuntamento è al mattino, intorno alle 9.30, al seggio elettorale allestito presso l'istituto De Amicis/Cattaneo. Gli alleati di Sinistra Italiana e Verdi,, voteranno invece rispettivamenteè invece la città dove voterà Il ministro della Salute e leader di Leu(quartiere Soccavo). Voterà nellaanche, mentresarà a Milano e Riccardo Magi a Torino. Anchesi dividono: seggio nella capitale per il frontman della campagna elettorale, mentre è a Firenze che voterà il senatore toscano che poi volerà in Giappone per i funerali di Shinzo Abe., leader, andrà in uno storico: il Virgilio a via Giulia. Infine, il leader di Italexit,, è atteso

Dove i partiti aspetteranno i risultati -

Una volta esercitato il diritto al voto, ci sarà poi una lunga attesa per i leader e per i partiti: le urne si chiuderanno alle23e in nottata arriveranno i primi risultati. La maggior parte dei partiti ha organizzato un quartier generale dove aspettare i dati e poter rilasciare commenti e interviste ai media. Dalle 22 il Pd apre le porte della sede nazionale del Nazareno, mentre Sinistra italiana e i Verdi attenderanno i risultati elettorali al Caffè Letterario di via Ostiense e Più Europa nella propria sede romana di via Santa Caterina da Siena 46, a partire dalle ore 20. A Napoli, invece, il quartier generale di Impegno civico di Luigi Di Maio. I Cinquestelle anche hanno scelto la sede del Movimento di via Campo Marzio. Fratelli d'Italia allestirà la sala stampa per seguire lo spoglio al "Parco dei Principi Grand Hotel", a Roma. L'appuntamento per la Lega è invece a via Bellerio a Milano, negli storici uffici del partito. Sempre un albergo e sempre a Roma, ma questa volta a via Cavour, la scelta del comitato elettorale Azione-Italia Viva.