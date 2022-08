Elezioni, Berlusconi: "Mi candido al Senato, Forza Italia è il vero centro" | Renzi e Calenda trattano per il Terzo polo

"So che tanti elettori moderati e riformisti si sentono traditi dall'irresponsabilità di chi per puro calcolo elettorale ha voluto privare il Paese di una guida autorevole come Draghi, ma sono certa che Azione saprà colmare questo vuoto e diventare la casa di chi a populismo e sovranismo preferisce europeismo, atlantismo, pragmatismo e riforme". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini. "Come Azione - ha conluso - "puntiamo al voto di chi è deluso dalla destra ma ci rivolgiamo anche a chi ultimamente ha scelto di non recarsi alle urne".