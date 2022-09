Energia, Salvini: "Ue corresponsabile per aumenti bollette" | Berlusconi: "Nostri valori indispensabili" | Letta: "Scelta tra Pd e destra, chi lo nega mente"

"Casellati si è candidata in Basilicata per ribadire il nostro impegno per la Basilicata e per tutto il Mezzogiorno". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenendo in collegamento audio con Potenza alla presentazione dei candidati azzurri in Basilicata. "Senza Forza Italia - ha proseguito Berlusconi - non esisterebbe la coalizione di centrodestra: i nostri valori sono indispensabili in un governo di centrodestra".