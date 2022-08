"Pancetta o guanciale?", Letta posta una parodia della campagna del Pd ma viene travolto dalle critiche

"Scegli", la campagna di comunicazione del Partito Democratico in vista delle elezioni, propone una serie di manifesti con una grafica pensata per "polarizzare" il messaggio: "Con Putin/Con l'Europa.

Combustibili fossili/energie rinnovabili. Lavoro sotto pagato/Salario minimo. Discriminazioni/Diritti. Più condoni per gli evasori/Meno tasse per chi lavora. No Vax/Scienza e vaccini". Dopo la diffusione dei manifesti Dem, sulla pagina Facebook "Pasta & Rivoluzione" è stata condivisa una parodia, in cui in cui l'alternativa proposta è: "Con la pancetta/Con il guanciale". Meme rilanciato su Twitter da Enrico Letta , che, come didascalia, ha scritto: "Guanciale Tutta La Vita!". Una mossa che ha fatto scatenare il web e non solo...