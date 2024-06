Elezioni europee, da Pisa a Nuoro: gli ultracentenari che si sono recati ai seggi

"È un diritto e un dovere", dice un'anziana toscana di 105 anni e come lei altri ultracentenari in Italia non hanno perso l'occasione di esprimere il loro voto per decidere chi mandare a Bruxelles. In Molise si è fatta accompagnare alle urne una donna di 108 anni, a Vibo Valentia è entrato in cabina un ex poliziotto di 101 anni che non ha mai disertato un'elezione in vita sua. Hanno voluto votare anche la più anziana della provincia di Pisa e altri ultracentenari in Sardegna. Sono la generazione della Seconda Guerra Mondiale, coloro che hanno visto nascere la Repubblica in Italia col suffragio universale e che, da allora, non hanno mai (o quasi mai) rinunciato al loro prezioso diritto.