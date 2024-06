Quasi due milioni di adolescenti europei tra i 16 e i 17 anni si preparano a esercitare per la prima volta il diritto di voto alle elezioni Ue. In Austria, Belgio, Germania, Malta e Grecia i governi riconoscono il voto anche a chi ha meno di diciott'anni. Per i belgi inoltre non sarà solo una possibilità, ma un dovere. La Corte Costituzionale Federale ha infatti sancito che l'obbligo di voto, presente nel Paese per gli adulti, si dovrà estendere anche agli elettori minorenni. Caso eccezionale è la Grecia dove si vota dai 17 anni in su.