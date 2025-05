Elezioni amministrative, al voto Genova e altri 116 comuni: sfida aperta nei grandi centri

A Genova il centrodestra, dopo l'addio al Comune dell'attuale governatore della Liguria Marco Bucci, ha candidato Pietro Piciocchi mentre il centrosinistra cerca la vittoria con un'alleanza larga, mettendo in campo l'ex atleta Silvia Salis, vice presidente vicaria del Coni ed ex martellista. In corsa anche Mattia Cruscioli per Uniti per la Costituzione, Antonella Marras per Sinistra alternativa, Raffaella Gualco per Genova unita, Francesco Toscano per Democrazia sovrana e popolare, Cinzia Ronzitti per il Partito comunista dei lavoratori.