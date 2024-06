Elezioni comunali, solo una donna su cinque corre per fare la sindaca

Solo una donna su cinque è in corsa per ottenere la fascia tricolore alle elezioni comunali 2024. Le aspiranti sindache coinvolte in questa tornata elettorale sono infatti il 21% del totale, contro il 20% del 2023 e il 19% del 2022. Con questi dati, il "pareggio" sembrerebbe ancora lontano, le previsioni indicano che avverrà non prima del 2053. La maggior parte dei candidati nel totale dei Comuni al voto sono soprattutto uomini. È quanto emerge dalle elaborazioni di Centro Studi Enti Locali, basata su dati del Viminale.