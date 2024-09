Trump vuole affidare a Musk la commissione per l'efficienza governativa

Donald Trump ha annunciato durante un discorso al New York Economic Club che se vincerà le elezioni presidenziali del 5 novembre istituirà una commissione per l'efficienza governativa e alla guida metterà Elon Musk. Il candidato repubblicano ha specificato di aver accettato la proposta avanzata dallo stesso proprietario di Tesla e di X per una task force chiamata a svolgere un’analisi finanziaria e di performance dell’intero governo federale. Dalla commissione uscirebbero raccomandazioni per riforme drastiche. Tra i compiti una revisione delle spese delle agenzie e, secondo Trump, la rilevazione degli sprechi nelle pieghe del bilancio. "Farà risparmiare trilioni di dollari", conclude il tycoon.