Usa: legali Trump tentano di rinviare condanna per processo a New York

I legali dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno intrapreso un nuovo tentativo di rinviare la condanna formale in primo grado del candidato repubblicano alla Casa Bianca nell'ambito del processo a New York per i fondi alla ex pornoattrice Stormy Daniels. La pronuncia della condanna al momento è in programma il 18 settembre. Trump spera che il caso venga riassegnato alla giustizia federale, una richiesta che però è stata respinta dal giudice distrettuale Alvin Hellerstein.