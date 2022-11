Usa al voto per le elezioni di Midterm, Biden: "Dobbiamo difendere la democrazia"

Biden: "La nostra democrazia in pericolo" - La campagna elettorale non ha risparmiato colpi da entrambe le parti. Biden a più riprese ha parlato di difesa della democrazia: "E' arrivato per voi il momento di difendere la democrazia", è stato infatti anche l'appello lanciato dal presidente Usa in Maryland, nell'ultimo comizio prima del voto. "Sappiamo visceralmente che la nostra democrazia è in pericolo, ma noi saremo all'appuntamento. Il potere in America è là dove è sempre stato: nelle vostre mani, le mani del popolo".

"Stiamo affrontando alcune delle forze più cupe che abbiamo mai visto nella nostra storia - ha quindi aggiunto Biden -. Questi repubblicani Maga (acronimo dello slogan trumpiano Make America great again, ndr) sono fatti di un'altra pasta, questo non è il partito repubblicano dei nostri padri, è una cosa differente".

Trump: "Il 15 novembre farò un grande annuncio" - Intanto Trump sembra scaldare i motori, aspettando il voto di Midterm per annunciare la ricandidatura del tycoon. "Farò un grandissimo annuncio il 15 novembre a Mar-a-Lago", ha detto infatti Trump in un comizio in Ohio, ventilando nuovamente la sua discesa in campo per le elezioni del 2024.

Trump: "Nancy Pelosi è un animale" - E nel frattempo, l'ex presidente non ha risparmiato colpi ai suoi storici rivali, prima di tutti la speaker della Camera, la dem Nancy Pelosi, definita da Trump "un animale". "Mi ha messo sotto impeachment per due volte, per nulla", ha aggiunto, quasi per giustificarsi.

Oltre 41 milioni di persone hanno già votato - Avvalendosi della possibilità dell'early voting o delle altre forme di voto anticipato, sono oltre 41 milioni gli elettori americani che hanno già votato per le elezioni di midterm. Il Texas, con 5,4 milioni di voti, è lo Stato dove il voto anticipato ha avuto più successo, seguito da Florida (4,7 milioni) e California (4,1 milioni). In Georgia, uno degli Stati chiave per il controllo del Senato, hanno già votato oltre 2,5 milioni di persone.

Cosa sono le elezioni di Midterm - Le elezioni di Midterm si svolgono ogni quattro anni a metà del mandato presidenziale e i cittadini americani sono chiamati a rinnovare gran parte del Congresso, determinando così il destino dell'agenda della Casa Bianca nei due anni successivi, prima delle nuove elezioni presidenziali. In particolare con le Midterm si vota l'intera Camera dei Rappresentanti (435 deputati) e un terzo del Senato (35 senatori su 100).

Nel caso della Camera bassa il voto riflette di più la volontà popolare, con ogni Stato che elegge un numero di deputati proporzionale alla sua popolazione (in testa c'è la California con 53 rappresentanti eletti). Per la Camera alta invece ogni Stato (anche in date differenti) elegge due senatori. Per le Midterm in molti Stati Usa si va alle urne anche per rinnovare le assemblee elettive, eleggere i governatori (in 36 Stati su 50) ed esprimersi su una serie di referendum.

Attualmente entrambi i rami del Congresso sono a maggioranza democratica: 50 a 50 al Senato (ma il voto della vicepresidente Kamala Harris spezza la parità a favore dei dem) e 222 a 212 alla Camera (un seggio è vacante). Una situazione frutto delle elezioni di metà mandato del 4 novembre 2018, quando alla Casa Bianca c'era Donald Trump.