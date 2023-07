Monarchia parlamentare: definizione e caratteristiche

Cosa prevede la monarchia parlamentare e in cosa si differenzia rispetto ad altre forme di governo? Ecco cosa c'è da sapere

Si tratta di un voto anticipato - da calendario si sarebbe dovuto tenere a dicembre - annunciato dal primo ministro Pedro Sánchez in seguito ai disastrosi risultati ottenuti alle Amministrative e alle Regionali del 28 maggio. In attesa dell'apertura delle urne, ecco alcune informazioni sulla forma di governo spagnola, la monarchia parlamentare, sulle differenze con gli altri Paesi e sul ruolo del monarca.

Domenica 23 luglio 2023 si terranno le elezioni generali in Spagna .

Che cos'è - La monarchia parlamentare è una forma di governo monarchica dove il sovrano "regna ma non governa". Il suo ruolo è infatti rappresentativo, incarnando l'unità del Paese, ma il potere esecutivo è in mano al governo mentre quello legislativo al parlamento. Il governo è guidato dal primo ministro, la cui nomina è affidata al monarca. L'esecutivo deve tuttavia godere della fiducia del parlamento.

Assoluta, costituzionale o parlamentare - Esistono diversi tipi di monarchie: l'assoluta, dove tutti i poteri sono concentrati nelle mani del sovrano, come Città del Vaticano e Arabia Saudita; 2) costituzionale pura, dove la sovranità è distribuita tra il sovrano e gli altri organi dello Stato secondo i dettami della Costituzione. Il re, che detiene il potere esecutivo, nomina il primo ministro e i ministri, che rispondono a lui e non al parlamento. È inoltre garante dell'indipendenza della magistratura. Esempi sono il principato di Monaco e il Marocco; 3) costituzionale parlamentare, dove il sovrano ha un ruolo rappresentativo. I poteri sono divisi tra parlamento (legislativo), governo (esecutivo) e magistratura (giudiziario). Esempi sono il Regno Unito, il Belgio e la Spagna.

I tipi di repubblica - Le monarchie si differenziano dalle repubbliche, dove i poteri statali vengono attribuiti a organi eletti dai cittadini in loro rappresentanza. Esistono diversi tipi di repubblica: 1) presidenziale, dove il potere esecutivo è nelle mani del presidente, che è anche capo dello Stato e viene eletto direttamente dal popolo. Il potere giudiziario è indipendente, quello legislativo spetta al parlamento. L'esempio più noto sono gli Stati Uniti d'America; 2) semi-presidenziale, dove il presidente viene eletto dal popolo ed esercita il potere esecutivo insieme al governo, che deve però godere della fiducia del parlamento. Se la fiducia viene revocata, il governo deve dimettersi. È ciò che accade in Francia; 3) parlamentare, ossia la forma di governo dell'Italia. Il presidente è eletto dal parlamento e ha il potere di nominare il governo, che deve avere la fiducia del parlamento. Il potere giudiziario è indipendente in tutti e tre i tipi di repubblica.

Il ruolo del re - Il capo dello Stato è il re Filippo VI. Simbolo di unità del Paese, rappresenta la Spagna nelle relazioni internazionali e modera il regolare funzionamento delle istituzioni nazionali. Oltre a promulgare le leggi, propone un candidato alla presidenza del governo (la cui nomina va poi sottoposta al Congresso) e indice elezioni e referendum secondo le modalità previste dalla Costituzione. Ha infine il comando supremo delle forze armate.