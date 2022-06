Yellen: "Negli Usa livelli inaccettabili di inflazione"

Gli Stati Uniti si trovano davanti a "livelli inaccettabili di inflazione".

Lo afferma il segretario al Tesoro americano, Janet Yellen. "Abbiamo delle sfide macroeconomiche fra le quali livelli inaccettabili di inflazione, i venti contrari associati agli effetti della pandemia sulle catene di approvvigionamento e quelli della guerra in Ucraina", spiega la Yellen, osservando come un'appropriata postura di bilancio sia necessaria per allentare le pressioni sui prezzi senza mettere a rischio l'economia.