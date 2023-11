Yellen: "Dobbiamo far funzionare il rapporto tra Usa e Cina"

"Il rapporto tra Stati Uniti e Cina è uno dei più importanti al mondo e per questo lo dobbiamo farlo funzionare".

Lo ha detto Janet Yellen in un discorso sulle strategie economiche dell'amministrazione per l'Indo-Pacifco all'Asia society, sottolineando l'importanza del dialogo "per evitare fraintendimenti". Secondo la segretaria al Tesoro Usa, "un mondo diviso, che debba prendere la parti dell'uno o dell'altro Paese, non conviene a nessuno".