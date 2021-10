Whirlpool, l'azienda conferma i licenziamenti: lettere dal 22/10 | L'ira dei sindacati: porta sbattuta in faccia ai lavoratori

Ansa

"Whirlpool conferma la chiusura della procedura di licenziamento collettivo per il sito di Napoli". Lo si legge in una nota diffusa da Whirlpool al termine dell'incontro con i sindacati. La Società mantiene l'impegno a non inviare le lettere di licenziamento fino al 22 ottobre. E conferma gli incentivi all'esodo nella misura di 85mila euro. Netta la risposta dei sindacati: "L'azienda sbatte la porta in faccia ai lavoratori".