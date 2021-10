Whirlpool, il giudice si riserva la decisione sui licenziamenti

Il giudice si è riservato per i prossimi giorni una decisione in merito al processo sul ricorso presentato dal sindacato contro i licenziamenti allo stabilimento Whirlpool di Napoli. In giornata sono stati ascoltati i testi delle organizzazioni dei lavoratori e dell'azienda che hanno avvalorato le tesi delle parti. Poi si è passati all'esame delle motivazioni della causa.