Warren Buffett rimarrà presidente della Berkshire Hathaway per garantire la transizione al nuovo ceo

Il consiglio di amministrazione ha votato all’unanimità per confermare Warren Buffett, 94 anni, come presidente della Berkshire Hathaway, e Greg Abel come ceo, a partire dal primo gennaio 2026, secondo quanto riferito da alcune fonti a Becky Quick della Cnbc. Un segnale forte per gli azionisti che, secondo Cnbc, sarebbero stati scossi dalla notizia a sorpresa dell’addio dell’Oracolo di Omaha.