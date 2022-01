Wall Street recupera e chiude positiva: Dow Jones +0,30%, Nasdaq +0,63%

-afp

Wall Street chiude positiva dopo una seduta trascorsa per la maggior parte in profondo rosso con perdite vicine al 4%. La svolta nelle ultime due ore, con i listini che hanno ritrovato slancio, recuperato le perdite e girato in positivo. Il Dow Jones chiude così in rialzo dello 0,30% a 34.466,67 punti, il Nasdaq avanza dello 0,63% a 13.855,13 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,33% a 4.4012,33 punti.