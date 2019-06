Wall Street chiude sotto la parità: Dow Jones -0,05%, Nasdaq -0,01%

Partita in rialzo, la seduta a Wall Street è finita in leggero calo mettendo fino - almeno per ora - al rally di giugno che aveva fatto seguito a un maggio di forti vendite. Il Dow Jones Industrial Average (-0,05%) ha interrotto una corsa che andava avanti da sei giornate di fila; S&P 500 (-0,04%) e Nasdaq Composite (-0,01%) hanno archiviato la prima seduta in calo dopo cinque consecutive in rialzo.