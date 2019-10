Wall Street chiude positiva: Dow Jones + 0,59%, Nasdaq + 0,60%

Chiusura in verde per la borsa di New York. Pesa il fatto che gli investitori sperano che i colloqui commerciali iniziati a Washington tra americani e cinesi porteranno almeno ad un accordo parziale. L'indice Dow Jones è aumentato dello 0,59% a 26.501,49 punti e il Nasdaq, ha guadagnato lo 0,60% arrivando a 7.950, 78 punti. L'euro è scambiato a 1,1009 dollari: la moneta unica sale dello 0,35% nei confronti del dollaro.