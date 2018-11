Wall Street chiude negativa: Dow Jones -0,73%, Nasdaq -0,48%

Chiusura negativa per la Borsa di New York. A Wall Street, con gli scambi fermi a metà giornata nel Black Friday, appesantita da un crollo dei prezzi del petrolio che ha penalizzato i titoli oil, l'indice Dow Jones è sceso dello 0,73% a 24.286,73 punti mentre il Nasdaq, listino dalla forte impronta tecnologica, ha perso lo 0,48% a 6.938.98 punti. In calo anche lo Standard and Poor's 500 che cede lo 0,66% a 2.632,56 punti.