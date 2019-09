Wall Street chiude in rialzo: Dow Jones +0,85%, Nasdaq +1,06%

Chiusura in rialzo per Wall Street con l'indice Dow Jones che guadagna lo 0,85% a 27.136,91 punti, il Nasdaq l'1,06% a 8.169,68 punti e lo S&P500 che sale dello 0,72% a 3.000,87 punti. Dopo la chiusura dei mercati americani l'euro viene scambiato a 1,1013 dollari in calo rispetto alle quotazioni di martedì.