Wall Street chiude in rialzo: Dow Jones + 0,79%, Nasdaq +0,79%

Chiusura in rialzo per la Borsa di New York, spinta dalle speranze per un accordo tra Usa e Cina al G20. A Wall Street l'indice Dow Jones ha guadagnato lo 0,79% attestandosi a quota 25.538,46 punti, stesso incremento per il Nasdaq (+0,79%) che sale a 7.330,54 punti. Bene anche l'indice Standard and Poor's 500 che guadagna lo 0,81% a 2.759,82 punti.