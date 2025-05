Autopromotec compie 60 anni con un’edizione record

Autopromotec non si pone solo come una vetrina di prodotti e innovazioni, ma anche come un hub dinamico per l'incontro, il confronto e la discussione sulle sfide e le opportunità che attendono il settore. Settore che da anni registra una costante crescita, grazie anche alla capacità di saper intercettare e inglobare tendenze e priorità. Non a caso l’edizione 2025 si sviluppa attorno a tre filoni principali, che sono interpretati e declinati dalle aziende espositrici: sostenibilità, intelligenza artificiale e connettività.