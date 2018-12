Wall Street chiude in rialzo: Dow Jones +0,36%, crollo del petrolio

Chiusura in lieve rialzo per Wall Street. Il Dow Jones sale dello 0,36% a 23.678,11 punti, il Nasdaq avanza dello 0,45% a 6.783,91 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,01% a 2.546,15 punti. Tonfo del petrolio a New York: le quotazioni del greggio giù del 7,30% a 46,24 dollari al barile.