Wall Street chiude in rialzo: Dow Jones +0,1%, Nasdaq +0,17%

Chiusura in territorio positivo per Wall Street, con il Dow Jones e il Nasdaq che archiviano la seduta a nuovi record. Il Dow Jones sale infatti dello 0,1% a 27.358 punti, mentre il Nasdaq avanza dello 0,17% a 8.258. In rialzo, seppur lieve, anche lo S&P che mette a segno un progresso dello 0,02% a 3.014 punti.