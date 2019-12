Wall Street chiude in rialzo: Dow Jones +0,01%, Nasdaq +0,20% 

Chiusura in territorio positivo per la Borsa di New York con il Nasdaq che aggiorna il proprio record. A Wall Street l'indice Dow Jones sale dello 0,01% attestandosi a quota 28.135,38 punti, mentre il Nasdaq avanza dello 0,20% a 8.734,88 punti. Bene anche l'indice Standard and Poor's 500 che mette a segno un progresso dello 0,01% a 3.168,76 punti.